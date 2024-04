Schwerin (dpa/mv). Nach einer Auseinandersetzung zweier Gruppen in Schwerin ist ein Schwerverletzter mit Schnittwunden ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 25 wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Auseinandersetzung fand am frühen Sonntagmorgen am Dreescher Markt statt. Neben dem Schwerverletzen wurde auch eine weitere Person verletzt, aber nicht ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

