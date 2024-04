Schwerin (dpa/mv). Beim Linksabbiegen möchte eine junge Autofahrerin in Schwerin den Gegenverkehr durchlassen und wartet. Doch dann fährt ein Transporter direkt auf sie zu.

Bei einem Verkehrsunfall in Schwerin sind am Sonntag drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 25-Jährige habe an einer Kreuzung in der Nähe des Schlosses nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Während die Frau wartete, um den Gegenverkehr durchzulassen, sei aus ungeklärter Ursache ein 69-Jähriger mit seinem Transporter frontal gegen ihr Auto gefahren. Die beiden Fahrer sowie die gleichaltrige Beifahrerin der 25-Jährigen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

