Wismar (dpa/mv). Die „Hanseschau Wismar“ ist am Sonntag zu Ende gegangen. Obwohl schönes Wetter auch zu Strandspaziergängen lockte, hielt der Besucherzustrom bis zum Schlusstag an.

Die Verbrauchermesse „Hanseschau Wismar“ ist auch in diesem Jahr auf großes Interesse gestoßen. Nach Angaben der Veranstalter kamen an den vier Messetagen etwa 23.000 Besucher, um sich zu informieren und unterhalten zu lassen. Das sei ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, sage Messeorganisator Burkhard Golla. In den fünf Messehallen wurden unter anderem Tipps zu gesunder Lebensweise geboten, Wissenswertes über Bauen, Wohnen und Energie vermittelt und Tourismus-Angebote vorgestellt.

In den täglichen Kochshows unter dem Titel „So schmeckt MV“ wurde für heimische Produkte geworben, für Kinder und Jugendliche gab es Mitmachaktionen. In der Sonderschau „Kreative Zukunft“ präsentierten sich Kunsthandwerker und Vertreter von StartUps. Die Jungunternehmer hätten sich dabei auf einer Showbühne unter dem Motto „Himmel der Möwen“ - in Anlehnung an die Investoren-Fernsehshow „Höhle der Löwen“ - mit ihren Neuentwicklungen dem Votum des Publikums stellen können. „Das kam auch für uns überraschend sehr gut an“, sagte Golla.

Wie schon in den Jahren zuvor, nutzten erneut auch Vereine und Verbände den regen Publikumszulauf zur Hanseschau, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen und um neue Mitstreiter zu werben. Die Ehrenamtsmesse in Wismar gilt traditionell als eine der besucherstärksten im Land. Start war Anfang März in Waren, bis Mitte Juni folgen Ehrenamtsmessen noch in Greifswald und Ludwigslust.

