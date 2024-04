Neuhaus (dpa/lni). Bei einem Unfall auf einer Landstraße in Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg ist am Samstagabend der Beifahrer im Unfallwagen ums Leben gekommen. Auf der Landstraße nach Sückau sei das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 34-Jährige sei noch am Unfallort gestorben. Der 48-jährige Fahrer wurde nach Angaben der Poizei schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten noch an.

