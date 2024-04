Wismar (dpa/mv). Seit 33 Jahren gibt es die Hanseschau Wismar. Am Sonntag endet die diesjährige Messe mit ihrem vielfältigen Angebot auf dem Festplatz Wismar.

Am heutigen Sonntag endet die viertägige Messe Hanseschau Wismar. Die seit 33 Jahren jährlich stattfindende Messe bietet ihren Besuchern ein buntes Programm von Bühnenprogramm über Cateringangebote bis hin zu zahlreichen Unternehmensständen. In diesem Jahr standen die Themen nachhaltiges Bauen und Energiewirtschaft, Wohnen, Genuss und Lifestyle und Haushalt in den fünf Hallen im Fokus. Die Schau war am Donnerstag auf dem Festplatz der Hansestadt eröffnet worden.

© dpa-infocom, dpa:240427-99-832402/2 (dpa)