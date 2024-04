Hagenow/Wittenburg (dpa/mv). An einer Brücke über die Autobahn 24 sind Arbeiten nötig. Am Dienstag ist daher die Fahrtrichtung Berlin auf einem Abschnitt gesperrt, am Mittwoch dann die Fahrtrichtung Hamburg.

Wegen dringend notwendiger Brückenbauarbeiten ist die A24 nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes seit Dienstag 9.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wittenburg und Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Richtung Berlin voll gesperrt. Die Sperrung soll bis 15.00 Uhr andauern, wie ein Sprecher der Autobahngesellschaft sagte. Der Verkehr auf der Umleitungsstrecke rollt nach Angaben der örtlichen Polizei problemfrei. Am Mittwoch soll die Gegenrichtung ebenfalls von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr voll gesperrt und der Verkehr entsprechend umgeleitet werden.

© dpa-infocom, dpa:240409-99-609469/2 (dpa)