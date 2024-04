Schwerin (dpa/mv). Windböen und sommerliche Temperaturen bestimmen den Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet den ganzen Tag über mit Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Zum Abend hin sei es dann weniger windig. Zudem bleibe es bis zum Nachmittag größtenteils heiter bis wolkig und trocken. Danach komme es vom Westen her zu Regenfällen. Die Höchsttemperaturen am Dienstag liegen demnach zwischen 20 und 26 Grad, an der Küste zwischen 15 und 19 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch zieht der Regen laut DWD in Richtung Polen ab und die Wolkendecke lockert sich auf. Die starken Winde des Dienstags ließen dann ebenfalls nach. Der Mittwoch bringe wieder kühlere Luft bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 15 Grad.

© dpa-infocom, dpa:240409-99-607660/2 (dpa)