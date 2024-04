Neubrandenburg (dpa/lmv). Nach einem brutalen Messerangriff steht ein 20-Jähriger vor Gericht. Er soll einen anderen Mann so schwer mit dem Messer verletzt haben, dass das Opfer starb.

Sechs Monate nach einer tödlichen Messerattacke steht ein inzwischen 20-Jähriger ab Dienstag (9.30 Uhr) in Neubrandenburg vor Gericht. Er soll im Oktober 2023 einen Mann in Neubrandenburg mit einem Messer mit mehreren Stichen so schwer verletzt haben, dass das Opfer infolge des hohen Blutverlustes starb. Der Tatvorwurf lautet auf Totschlag.

Vorausgegangen sein soll der Tat ein Streit über eine offene Forderung aus Drogengeschäften. Der Angeklagte soll unvermittelt mit dem Messer auf das Opfer eingestochen und den Tod des Mannes zumindest billigend in Kauf genommen haben. Das 21 Jahre alte Opfer war mit lebensgefährlichen Stichverletzungen auf einem Bürgersteig gefunden worden. Rettungskräfte versuchten den Mann noch wiederzubeleben, doch er starb in einer Klinik.

Der Angeklagte befindet sich den Angaben zufolge seit Mitte November in Untersuchungshaft. Insgesamt sind fünf Verhandlungstermine angesetzt.

