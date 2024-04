Grimmen (dpa/mv). Ein 63 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 20 ums Leben gekommen. Seine Beifahrerin erlitt schwerste Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mann am Montagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Grimmen mit dem Wagen nach rechts von der Straße ab. Das Auto durchbrach laut Polizei einen Wildschutzzaun, überschlug sich mehrfach und prallte gegen einen Baum. Der 63-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Rettungskräfte brachten die 64 Jahre alte Beifahrerin per Hubschrauber in eine Klinik. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Die Autobahn in Richtung Stettin wurde für rund zwei Stunden voll gesperrt.

