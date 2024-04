Hagenow/Wittenburg (dpa/mv). Auf der Autobahn 24 sind Arbeiten nötig. Am Dienstag wird daher die Fahrtrichtung Berlin auf einem Abschnitt gesperrt, am Mittwoch dann die Fahrtrichtung Hamburg.

Kraftfahrer müssen sich am Dienstag und Mittwoch auf der A24 zwischen Wittenburg und Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) auf Behinderungen einstellen. Wie die Autobahngesellschaft des Bundes am Montag mitteilte, wird die Autobahn am Dienstag in Fahrtrichtung Berlin wegen Arbeiten zwischen den beiden Anschlussstellen voll gesperrt.

Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Wittenburg abgeleitet. Eine Umleitung über die Landesstraße 04 und die Bundesstraße 321 sei ausgeschildert. An der Anschlussstelle Hagenow gehe es wieder auf die Autobahn. Die Vollsperrung soll von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr dauern. Am Mittwoch soll die Gegenrichtung ebenfalls von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr voll gesperrt und der Verkehr entsprechend umgeleitet werden.

Welcher Art die Arbeiten sind, wurde nicht mitgeteilt. Es hieß lediglich, sie seien dringend erforderlich.

