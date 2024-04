Schwerin (dpa/mv). Ein Jungbulle ist ausgebüxt und streift frei umher. Das Tier könnte auf Menschen aggressiv reagieren, weshalb bei einer Sichtung Abstand gehalten und umgehend die Polizei gerufen werden soll.

Ein entlaufener Jungbulle sorgt in der Region Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) für Aufregung. Das Tier könnte sich Menschen gegenüber aggressiv verhalten, teilte die Polizei am Montag mit. Das Rind war am Sonntag von einem Privatgrundstück in Lehsen bei Wittenburg ausgebüxt und in Richtung eines Truppenübungsplatzes gelaufen, wo sich seine Spur anschließend verlor. Der zuständige Jäger und die Bundeswehr sind über den Vorfall informiert. Bei Sichtung des Tieres solle sofort die Polizei verständigt werden, hieß es weiter.

