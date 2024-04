Wolgast (dpa/mv). Ein Motorradfahrer kommt am Sonntagabend von der Straße ab und landet mit schweren Verletzungen in einem Straßengraben.

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend auf der Kreisstraße 31 bei Lassan im Landkreis Vorpommern-Greifswald bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 38-Jährige sei aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Anschließend sei er in den Straßengraben gefahren und dort gestürzt. Er wurde demnach mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

