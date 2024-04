Stralsund (dpa/mv). Einen grausigen Fund machten Polizisten vergangenen Herbst in einer Greifswalder Wohnung. Nun stehen zwei Männer vor Gericht. Sie sollen eine Leiche zerstückelt haben.

Wegen des Todes eines Mannes und der Zerstückelung seiner Leiche stehen von Montag (9.00 Uhr) an zwei 28 Jahre alte Männer vor dem Landgericht Stralsund. Die Staatsanwaltschaft wirft einem Angeklagten gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge vor. Zudem wird ihm gemeinsam mit dem Mitangeklagten die Störung der Totenruhe zu Last gelegt. Am ersten Prozesstag sollen die Anklage verlesen und elf Zeugen vernommen werden.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann, der wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt ist, am Abend des 20. Oktober 2023 in seiner Greifswalder Wohnung zusammen mit dem späteren Opfer Alkohol trank. Der Angeklagte habe den 38-Jährigen geschlagen und am Kopf verletzt. Der 38-Jährige sei in der Nacht gestorben. Am nächsten Tag sollen die beiden Angeklagten die Leichen zerstückelt und einen Freund um Hilfe beim Abtransport gebeten habe. Der habe aber die Polizei informiert.

