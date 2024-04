Anklam (dpa/mv). Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind neun Menschen leicht verletzt worden. Ein Vollbrand in einer der Wohnungen der Seniorenresidenz führte am Sonntagmorgen zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude, wie die Polizei mitteilte. Etwa 130 Bewohner wurden daraufhin evakuiert. Bei acht Bewohnern bestand zunächst der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, ein weiterer Bewohner erlitt eine Brandverletzung. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war am Sonntag zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

