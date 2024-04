Rostock (dpa/mv). Bei einer Auseinandersetzung am Doberaner Platz in Rostock ist ein Mann verletzt worden. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten soll am Samstagabend ein 30-Jähriger einen 24 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen haben, wie die Polizei mitteilte. Als dieser den Angriff abwehren konnte, wurde er demnach mit einer Glasflasche attackiert und an der Hand verletzt. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei konnte wenig später der flüchtige Tatverdächtige in der Nähe aufgegriffen werden. Bei dem 30-Jährigen fanden die Beamten zudem Drogen und ein gestohlenes Handy. Es wurden daraufhin Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Drogenbesitzes und Diebstahls eingeleitet.

