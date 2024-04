Sassnitz (dpa/mv). Ohne Führerschein, aber mit 2,48 Promille Alkohol im Atem ist ein Mann im Landkreis Vorpommern-Rügen mit seinem Auto in einen Baugraben gefahren und dann zu Fuß geflüchtet. Beamte fanden den 40-Jährigen in der Nacht zu Samstag mehrere Kilometer vom Unfallort in im Sassnitz entfernt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240407-99-588128/3 (dpa)