Bollewick (dpa/mv). Bei einem Autounfall nahe Bollewick (Mecklenburgische Seenplatte) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 45-Jährige war am Samstagmorgen mit ihrem Auto aus unbekannter Ursache von der Bundesstraße 198 abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend prallte sie mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Die Fahrerin und ihr 44 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war an der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt.

