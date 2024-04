Neubrandenburg (dpa/mv). Bei einem Zusammenstoß dreier Autos an einer Kreuzung in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind vier Menschen verletzt worden. Eine 46-jährige Fahrerin war am Freitagabend mit ihrem Wagen bei Rot über eine Kreuzung gefahren und mit zwei Autos zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Mit ihr im Auto saßen zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren, die wie Fahrerin leicht verletzt wurden. Die 37-jährige Beifahrerin in einem der anderen Autos wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Alle Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

