Schwerin (dpa/mv). Schon Griechen und Römer wussten das „Königsgemüse“ zu schätzen: Der Spargel hat eine lange kulinarische Geschichte. Nun sprießt er wieder, auch in MV.

In Mecklenburg-Vorpommern und vielen anderen Bundesländern ist die Spargelernte angelaufen. Noch ist das Gemüse für Verbraucher teuer, aber bis zum traditionellen Saisonende am Johannistag (24. Juni) wird der „Asparagus“ erschwinglicher. In MV wurden im vergangenen Jahr 606 Tonnen Spargel gestochen. Die Spargelanbauer sehen der kommenden Saison verhalten optimistisch entgegen, wie es aus dem Agrarministerium in Schwerin hieß. Ein Grund: „Bei deutlich gesunkener Inflationsrate sollte die Konsumlaune wieder steigen.“

Grund für die höheren Kosten für die heimischen Stangen zum Saisonauftakt sind die sogenannte Verfrühung der Ernte unter Folien und Minitunneln sowie die zunächst begrenzt verfügbaren Mengen. Der Spargel wird in Klasse I zu Preisen zwischen 18 und 20 Euro pro Kilogramm angeboten. Doch der saisonale Durchschnittspreis lag 2023 mit 8,58 Euro je Kilo nach Angaben der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) deutlich unter den Startpreisen. Die Erzeuger erwarten in diesem Jahr ein ähnliches Preisniveau.

In MV wurde 2023 auf einer Fläche von 142 Hektar in MV weißer Spargel angebaut. Mit insgesamt 606 Tonnen war das ein durchschnittlicher Ertrag von 4,2 Tonnen pro Hektar. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019, das als „Zenit-Jahr“ im deutschen Spargelanbau gelte, sei das ein Flächenrückgang von rund 22 Prozent und ein Ertragsrückgang von zwölf Prozent, so das Ministerium weiter. Deutschlandweit nahm die Fläche im selben Zeitraum um zwölf Prozent ab, der Ertragsrückgang betrug annähernd 14 Prozent.

