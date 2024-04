Prerow (dpa/mv). Um den Dünen-Campingplatz in Prerow wird heftig gestritten - auch vor Gericht. Es geht um Räumungsklagen, Pachtverträge und Entschädigungen. Die Dauercamper warten zum Saisonstart auf Antworten.

Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) wird am Samstag (12.00 Uhr) zu einem Treffen der Dauercamper erwartet, bei dem es um das Regenbogencamp in Prerow geht. Der Zeltplatz direkt am Strand in den Dünen ist seit Monaten Gegenstand eines erbittert geführten Rechtsstreites zwischen dem bisherigen Betreiber, der Regenbogen AG, einerseits und dem Land MV und der landeseigenen Stiftung für Umwelt- und Naturschutz als Flächeneigentümer andererseits.

Der Pachtvertrag lief Ende des vergangenen Jahres aus. Allerdings sieht die Regenbogen AG noch offene Fragen. Es geht unter anderem um Entschädigungen für Investitionen in die Infrastruktur des Campingplatzes, der im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft liegt.

