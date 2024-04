Rostock (dpa/mv). Die Seawolves stehen in der BBL-Partie beim Abstiegskampf-Konkurrenten Tübingen unter Druck. Doch die Mecklenburger beweisen Nervenstärke und beenden mit ihrem Erfolg eine lange Durststrecke.

Im Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves den langersehnten Befreiungsschlag geschafft. Im Kellerduell bei Aufsteiger Tigers Tübingen feierte die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held am Freitagabend mit dem 92:75 (55:35) den ersten Sieg in diesem Jahr und beendete zugleich eine Serie von 13 Niederlagen in Folge.

Zudem haben die Seawolves mit dem Triumph auch den in der Endabrechnung möglicherweise ausschlaggebenden direkten Vergleich gegen die Süddeutschen für sich entschieden. Bester Werfer aufseiten der Gäste war Tyler Nelson mit 21 Punkten.

In dem für beide Clubs wichtigen Spiel gelang Rostock der bessere Start. Dank einer guten Defensive und Chancenverwertung entschieden die Mecklenburger das erste Viertel mit 27:13 für sich. Tübingen kam danach besser in die Partie und verkürzte den Rückstand zwischenzeitlich auf sieben Punkte, doch Rostock fing sich wieder und erspielte sich zur Pause erneut eine deutliche Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Seawolves das dominierende Team und bauten ihren Vorsprung bis zum Ende des dritten Viertels auf 26 Punkte aus. Als Matt Bradley knapp vier Minuten vor Schluss per Korbleger zum 92:61 traf, war die Partie entschieden und den Seawolves der siebte Sieg im 26. Punktspiel nicht mehr zu nehmen.

© dpa-infocom, dpa:240405-99-577036/2 (dpa)