Rostock. Hansa Rostock gewinnt das Kellerduell in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Wehen Wiesbaden. Für die Hanseaten ist damit ein tabellarischer Aufwärtstrend verbunden.

Der FC Hansa Rostock hat dank eines 3:1 (0:0)-Heimsieges im Kellerduell gegen den SV Wehen Wiesbaden die Chance auf den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga gewahrt. Die Treffer für die Gastgeber erzielten am Freitag vor 25.500 Zuschauern Damian Roßbach (51.), Kai Pröger (72.) und Svante Ingelsson (90.+4). Für die Gäste, bei denen Bjarke Jacobsen in der 52. Minute wegen groben Foulspiels Rot sah, traf Ivan Prtajin (78.).

In einer lange ausgeglichenen und zerfahrenen Partie besaßen die Rostocker über weite Strecken mehr Spielanteile, taten sich jedoch mit zwingenden Offensivaktionen schwer. Den erlösenden Führungstreffer erzielte Abwehrmann Roßbach, der einen Freistoß von Simon Rhein in den Winkel köpfte. Kurz darauf sah Wiesbadens Jacobsen nach einem Foul an Nico Neidhart Rot.

In Überzahl erhöhte Hansa den Druck. Nach einem Konter legte Ingelsson auf Pröger quer, der den Ball zum 2:0 in die Maschen beförderte. Zwar verkürzte Wehens Prtajin noch einmal auf 1:2, doch Ingelsson sorgte mit dem 3:1 in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung. Hansa verließ durch den neunten Saisonsieg vorerst die Abstiegsränge und verbesserte sich in der Tabelle auf den 15. Platz. Wiesbaden liegt mit ebenfalls 31 Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz auf dem 13. Rang.

