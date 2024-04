Burg Stargard (dpa/mv). Es ist schon der zweite Angriff auf ein Feuerwehrgebäude in der Region. Im Februar war nur wenige Kilometer entfernt eingebrochen worden.

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag bei der Feuerwehr in Burg Stargard (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eingestiegen und haben das Löschfahrzeug beschädigt. Zudem verschwanden 700 Euro aus einer Geldkassette, wie die Polizei mitteilte. Den Gesamtschaden gaben die Beamten mit rund 12.000 Euro an. Hineingelangt waren die Täter demnach durch ein Fenster.

Erst im Februar war nur fünf Kilometer entfernt bei der Feuerwehr Groß Nemerow-Rowa eingebrochen worden, wobei nach Angaben der Kameraden dort „relativ hoher Sachschaden entstanden ist und einzelne Einsatzmittel entwendet wurden“, wie sie auf Facebook berichten. „Die Wut über solche Taten ist groß, dies in Worte zu fassen, fällt dabei extrem schwer!“

Die Polizei sieht nach eigenen Angaben bisher keinen Zusammenhang zwischen den beiden Taten.

