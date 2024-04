Wilhelmshaven. Das deutsche Marineschiff „Bonn“ wird an diesem Freitag (10.00 Uhr) nach einer fast dreimonatigen Nato-Mission zurück in Wilhelmshaven erwartet. Der sogenannte Einsatzgruppenversorger mit 183 Soldatinnen und Soldaten an Bord war zuletzt Teil der Schnellen Eingreiftruppe der Nato, die auch „Very High Readiness Joint Task Force“ genannt wird, wie die Marine mitteilte. Schiff und Besatzung waren dabei an der Ostflanke des Militärbündnisses in der Nord- und Ostsee sowie im Nordatlantik unterwegs.

Das deutsche Marineschiff „Bonn“ wird an diesem Freitag (10.00 Uhr) nach einer fast dreimonatigen Nato-Mission zurück in Wilhelmshaven erwartet. Der sogenannte Einsatzgruppenversorger mit 183 Soldatinnen und Soldaten an Bord war zuletzt Teil der Schnellen Eingreiftruppe der Nato, die auch „Very High Readiness Joint Task Force“ genannt wird, wie die Marine mitteilte. Schiff und Besatzung waren dabei an der Ostflanke des Militärbündnisses in der Nord- und Ostsee sowie im Nordatlantik unterwegs.

Der schnell verlegbare Einsatzverband dient der Nato als ein wesentlicher Beitrag zur Abschreckung und Verteidigung in Europa. Die rund 174 Meter lange „Bonn“ war am 15. Januar von ihrem Heimathafen Wilhelmshaven aus zu dem Einsatz ausgelaufen.

© dpa-infocom, dpa:240404-99-563569/2 (dpa)