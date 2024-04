Schwerin (dpa/mv). MV verzeichnete 2023 den bundesweit größten Zuwachs an Wirtschaftskraft, allerdings von niedrigem Niveau aus. Die Aussichten für 2024 sind eher trüb. Viel Gesprächsstoff für das „Zukunftsbündnis MV“.

Ein Jahr nach den letzten Treffen im „Zukunftsbündnis MV“ kommen am Freitag (10.00 Uhr) in Schwerin erneut Landespolitiker, Wirtschaftsvertreter und Gewerkschafter zusammen, um über die Lage der Unternehmen im Land zu beraten. Bei dem von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geleiteten Treffen in der Staatskanzlei soll es dem Vernehmen nach unter anderem um die Fachkräftesicherung und die Berufsorientierung an den Schulen gehen.

Auch wenn wegen konjunktureller Probleme die Arbeitskräftenachfrage zuletzt nachließ, befürchten viele Unternehmen im Land Lücken in der Belegschaft, weil altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter nicht ersetzt werden können. Dazu hatte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD), der an dem Treffen teilnimmt, zu Beginn des Jahres eine Fachkräftestrategie vorgestellt. Bei den Wirtschaftsverbänden kam das Papier nicht gut an.

Für Diskussionsstoff dürfte auch die Umsetzung des vereinbarten industriepolitischen Konzepts sorgen, das auf eine Stärkung der in MV schwach ausgebildeten Industrie zielt. Während Bundesländer in der Nachbarschaft milliardenschwere Neuansiedlungen wie Intel, Northvolt oder Tesla für sich verbuchen konnten, ging Mecklenburg-Vorpommern im Werben um Großinvestoren leer aus. Das Fehlen einer leistungsfähigen Industrie gilt als Hauptgrund für die im Ländervergleich geringe Wirtschaftskraft des Landes.

Dem im März 2019 geschmiedeten „Zukunftsbündnis Mecklenburg-Vorpommern“ gehören neben der Landesregierung, den Gewerkschaften, den Unternehmensverbände und den Kammern auch die Kommunalverbände und die Bundesagentur für Arbeit an.

