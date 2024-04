Schwerin (dpa/mv). Eine Trunkenheitsfahrt mit dem Auto am Neujahrstag bringt die Polizei auf die Spur mutmaßlicher Drogendealer. Jetzt stehen zwei Männer vor Gericht.

Zwei mutmaßliche Drogendealer stehen von Freitag (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Schwerin. Sie sollen in Schwerin und Umgebung mit Marihuana und Amphetamin im Kilo-Bereich sowie mit Kokain gehandelt haben, wie das Gericht mitteilte. Die Sache flog auf, als der eine am Neujahrstag 2024 unter Alkoholeinfluss Auto fuhr und von der Polizei angehalten wurde, wie es hieß. Dabei seien im Auto Drogen gefunden worden. Im Zuge der Ermittlungen sei dann auch der andere Mann in den Fokus geraten. Die beiden Angeklagten sind 48 und 53 Jahre alt und den Angaben zufolge einschlägig vorbestraft. Die sieben jetzt angeklagten Fälle sollen sich zwischen April 2023 und Januar 2024 abgespielt haben.

