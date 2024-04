Schwerin (dpa/mv). Die Osterferien sind vorüber. Für die oberen Klassen in MV beginnt nun die Zeit der intensiven Prüfungsvorbereitungen.

Nach anderthalb Wochen Osterferien beginnt für die rund 160.000 Schulkinder in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag wieder der Schulalltag. Viele Familien hatten die freie Zeit über die Feiertage für Verwandtenbesuche oder Kurzurlaube genutzt. Die Abiturienten im Land starten nach der Erholungspause in die heiße Phase der Prüfungsvorbereitungen. Laut Bildungsministerium stehen als Erstes schon am 22. April Fremdsprachenprüfungen an. Bis zu den Pfingstferien, die am 17. Mai beginnen, werden die Prüfungen dann weitgehend abgeschlossen sein.

Von der zweiten Juni-Woche an wird es dann ernst für die Abschlussklassen an den regionalen Schulen mit den Prüfungen zur Mittleren Reife. Die Sommerferien beginnen in diesem Jahr am 22. Juli. Damit gehört Mecklenburg-Vorpommern zu den Bundesländern, deren Schüler als letzte in die lange Sommerpause gehen können.

