Schwerin (dpa/mv). Innerhalb von vier Jahren bekommt die CDU Mecklenburg-Vorpommerns den vierten Parteichef. Doch das ist aller Voraussicht nach nicht die einzige personelle Veränderung, die der Parteitag treffen wird.

An der Spitze der CDU Mecklenburg-Vorpommerns steht erneut ein Stühlerücken bevor. Auf dem Landesparteitag am 13. April in Rostock wird der bisherige Generalsekretär Daniel Peters für das Amt des Landesvorsitzenden kandidieren, so dass zumindest auch dessen bisherige Position neu besetzt werden wird. Am Mittwoch (14.00 Uhr) will der designierte Parteivorsitzende in Schwerin über die geplante personelle Neuaufstellung der Nordost-CDU informieren. Ob auch neue Stellvertreter in den engsten Führungszirkel aufrücken sollen - wie etwa der Bundestagsabgeordnete und bisherige Beisitzer Philipp Amthor - blieb bislang offen.

Peters hatte nach der überraschenden Rücktrittsankündigung von Franz-Robert Liskow zu Jahresbeginn seine Bereitschaft erklärt, von diesem die Führung von Landtagsfraktion und Landespartei zu übernehmen. Bislang gibt es keinen Gegenkandidaten. Der 42 Jahre alte Rostocker hatte betont, die Partei längerfristig leiten und so die fortwährende Führungskrise beenden zu wollen. Peters wäre innerhalb von gut vier Jahren der vierte CDU-Landeschef. Bei der Landtagswahl 2021 hatte die knapp 4500 Mitglieder zählende Landespartei mit 13,3 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis eingefahren. Sie ist damit nur noch drittstärkste Kraft im Parlament, hinter SPD und AfD.

© dpa-infocom, dpa:240402-99-540872/2 (dpa)