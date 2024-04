Swinemünde (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommern hat eine Landgrenze zu Polen. Mit dem Nachbarland wird auch auf Polizeiebene kooperiert. Ein neues Team für gemeinsame Streifen soll gebildet werden.

Das Polizeipräsidium Neubrandenburg und die Wojewodschaftskommandantur der Polizei in Stettin bauen ihre Kooperation für gemeinsame Streifendienste aus. Dazu wird am Mittwoch (10.00 Uhr) in Swinemünde ein neues deutsch-polnisches Polizeiteam im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Heringsdorf und der Polizei im benachbarten Swinemünde vorgestellt. Das Team besteht aus sechs Beamten, jeweils drei aus Deutschland und Polen. Das Vorhaben wird im Rahmen des Kleinprojektefonds (KPF) des Kooperationsprogramms Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern/ Brandenburg/Polska 2021-2027 umgesetzt.

© dpa-infocom, dpa:240402-99-540871/2 (dpa)