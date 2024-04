Schwerin (dpa/mv). Es wird stürmisch am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern. Im Tagesverlauf und in der Nacht rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit starken Windböen sowie vereinzelt sogar Sturmböen, die Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde erreichen können.

Es wird stürmisch am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern. Im Tagesverlauf und in der Nacht rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit starken Windböen sowie vereinzelt sogar Sturmböen, die Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde erreichen können.

In der Küstenregion könne es Regen geben, ansonsten bleibe es trotz der starken Bewölkung aber weitestgehend trocken. Die Temperaturen sind mild bei Höchstwerten zwischen 9 und 14 Grad.

In der Nacht kühlt sich die Luft laut Angaben des DWD auf bis zu 3 Grad ab. Es bleibe stark bewölkt, gebietsweise gebe es Schauer. Der starke Wind des Tages flache zwar ab, jedoch bilden sich weiterhin Böen. Am Mittwoch bleibe es bewölkt und zumeist trocken bei 8 bis 11 Grad.

© dpa-infocom, dpa:240402-99-534662/2 (dpa)