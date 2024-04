Kessin (dpa/mv). Das Auto eines 77-Jährigen hat sich am Ostermontag auf der Autobahn 19 an der Anschlussstelle Kessin (Landkreis Rostock) überschlagen. Der Wagen war aus noch ungeklärter Ursache in der Kurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der 77-Jährige sei leicht verletzt worden. Rettungskräfte hätten ihn zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 20.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240402-99-534011/2 (dpa)