Binz (dpa/mv). In der Nacht stehen zwei Papiercontainer auf Rügen in Flammen. Einer von ihnen steht so nah an einer Wache, dass der Schaden groß ausfällt.

Durch einen brennenden Papiercontainer ist an einem Gebäude der Rettungswache in Binz auf Rügen ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Ostermontag mitteilte, brannten am frühen Morgen gleich zwei Container, einer von ihnen unmittelbar neben der Wache. Ein Zeuge alarmierte die Einsatzkräfte, die ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern konnten. Der Schaden am Haus ist den Angaben zufolge dennoch erheblich. Wegen des Verdachts auf Brandstiftung hat die Kriminalpolizei nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

