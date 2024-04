Grabow (dpa/mv). In einer Tankstelle in Grabow bei Ludwigslust haben Unbekannte einen freistehenden Geldautomaten herausgerissen. Als Sicherheitsdienst und Polizei eintrafen, waren sie schon weg.

Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen in einer Tankstelle in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen freistehenden Geldautomaten im Verkaufsraum herausgerissen und sind damit verschwunden. Als kurz nach dem ausgelösten Alarm der Sicherheitsdienst eintraf, seien die Täter schon weg gewesen, teilte die Polizei mit. Die zehn Minuten später eintreffenden Beamten fahndeten noch mit mehreren Polizeiautos in der Umgebung, konnten aber niemanden finden, wie es hieß. Grabow liegt an der Autobahn 14, dort gibt es auch eine Anschlussstelle. Die Polizei geht von mehreren Tätern und mindestens zwei Tatfahrzeugen aus. Zur Schadenshöhe machte sie keine Angaben.

