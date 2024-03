Feldberg (dpa/mv). Bei einem Feuer in einem ehemaligen Baumarkt in Feldberg ist ein Teil des Gebäudes bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Der Sachschaden: rund 50 000 Euro.

Ein ehemaliger Baumarkt in Feldberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonntag in Flammen aufgegangen. Das Feuer in dem leerstehenden Gebäude sei am Morgen aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Bei dem Brand sei ein Teil des 60 mal 10 Meter großen Gebäudes am Waldsportplatz bis auf die Grundmauern abgebrannt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft habe den Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet.

