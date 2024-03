Bergen (dpa/mv). Wieder ist ein Geldautomat Ziel von Verbrechern geworden. Diesmal auf der Ferieninsel Rügen.

Unbekannte haben in Bergen auf Rügen einen Geldautomaten attackiert. Sie schnitten laut Polizei einen Teil aus der Seitenwand des Automaten und gelangten so in das Innere. Ob der oder die Täter Bargeld erbeuten konnten, sei bisher unklar, teilte die Polizei mit. Festgestellt wurde die Tat demnach am Samstagmorgen. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise.

