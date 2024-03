Rostock/Heringsdorf (dpa/mv). Mildes, heiteres Wetter hat die Osterausflügler am Samstag in Scharen ins Freie gelockt. Strände und Promenaden sind schon am Mittag gut gefüllt.

Heiteres Wetter und Temperaturen bis um die 20 Grad haben am Samstag die Osterausflügler in Mecklenburg-Vorpommern in Scharen ins Freie gelockt. Von Boltenhagen bis Heringsdorf waren die Promenaden und Strände schon am Mittag gut gefüllt. Während es an der Küste mit 13 bis 15 Grad recht frisch war, gingen die Temperaturen im Binnenland in Richtung 20-Grad-Marke. In Waren an der Müritz war im Hafen entsprechend viel los.

Zahlreiche Veranstaltungen zogen Besucher an, auf der Promenade des Ostseebades Boltenhagen zum Beispiel der traditionelle Töpfermarkt. In Wustrow ist am Nachmittag das Fischländer Strandgalopprennen geplant. Bei der „Binzer Osterfeuermeile“ auf Rügen sollen am Abend auf fast vier Kilometern Länge etwa 20 Feuer am Strand zwischen Binz und Prora lodern.

Der Landestourismusverband rechnet über Ostern mit rund 250.000 Feriengästen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Quartiere seien gut gebucht, hieß es. Die Campingplätze starten an den Feiertagen traditionell in die Saison.

© dpa-infocom, dpa:240330-99-511629/2 (dpa)