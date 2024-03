Wismar (dpa/lno). Am Karfreitag zieht es bei Nieselregen nur wenige Ausflügler an die Strände und Ausflugsziele in MV. Für Feiertagstouren ist Karsamstag wettertechnisch wohl der beste Tag.

Bei Nieselregen und grauem Himmel haben in Mecklenburg-Vorpommern nur wenige Menschen den Karfreitag für einen Feiertagsausflug genutzt. Nur wenige Spaziergänger waren am Vormittag etwa am Strand von Wohlenberg in Westmecklenburg unterwegs. Allerdings waren die beliebten Ostermärkte am Karfreitag auch geschlossen.

Das beste Wetter für einen Bummel über einen Markt oder einen Strandbesuch wird wohl am Karsamstag sein: Dieser Tag des Osterwochenendes verspricht laut der Vorhersage am freundlichsten zu werden. Trotz Wolken bleibe es vielerorts trocken und auch sonnig, bei frühlingshaften Temperaturen von bis zu 20 Grad im Süden. „Da werden durchaus einige Sonnenstunden erreicht“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). An der Küste bleibe es mit maximal 15 Grad etwas frischer.

Wolkiger soll es am Ostersonntag werden. Es bleibe den Tag über regnerisch, auch vereinzelte Gewitter seien möglich. An der Küste werden zwischen 12 und 14 Grad erwartet, in Richtung Mecklenburgische Seenplatte bis zu 17 Grad. Ähnlich bleibt es demnach am Ostermontag.

Die Touristiker im Nordosten erwarteten etwa 250 000 Urlauber über die Feiertage. Die Urlaubsregionen im Nordosten locken zu Ostern mit zahlreichen Veranstaltungen, von der Osterschatzsuche im Bärenwald Müritz bis zum Töpfermarkt im Ostseebad Boltenhagen und einem Ostermarkt in Rostock. Im Ostseebad Wustrow steigt am Karsamstag das Fischländer Strandgalopprennen. Bei der „Binzer Osterfeuermeile“ auf Rügen lodern den Angaben zufolge auf fast vier Kilometern Länge etwa 20 Feuer am Strand zwischen Binz und Prora.

