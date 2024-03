Wolgast (dpa/mv). Wie können ältere Menschen etwa Stürze und Krankenhausaufenthalte vermeiden? Dem will eine breit angelegte Studie in MV auf dem Grund gehen - in einem eigenen Untersuchungszentrum samt Hightech-Teppich.

Wie ein möglichst gesundes Leben auch im Alter klappt - dieser Frage geht eine großangelegte Studie in Mecklenburg-Vorpommern nach. Am heutigen Mittwoch wird ein eigens dafür in Wolgast eingerichtetes Untersuchungszentrum offiziell eröffnet. Hier sollen Menschen ab 65 Jahren umfassend untersucht werden - etwa mittels eines speziellen Teppichs, der mit 30.000 Sensoren den Gang analysiert, um das Sturzrisiko einzuschätzen. Auch beispielsweise Knochendichte, Nieren- und Kreislauffunktion sollen gemessen werden.

Menschen ab 65 können sich freiwillig melden. Nach Aussage einer Sprecherin ist das Interesse groß. Binnen zwei Wochen hätten sich bereits Hunderte Interessenten gemeldet. Ein Fokus der Studie namens MV-FIT soll der Zusammenhang zwischen Nierenerkrankung und Gebrechlichkeit sein. Teil des Projekts ist zudem eine Kooperation mit Raumfahrtmedizinern, etwa weil die Bedingungen im Weltall zu einem körperlichen Abbau führten, die einer Alterung im Zeitraffer glichen.

