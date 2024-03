Ludwigslust (dpa/mv). Ein unbekannter Mann nimmt vor Kindern an sich selbst sexuelle Handlungen vor. Ein Phantombild soll nun bei der Fahndung helfen.

Die Polizei sucht seit Dienstag mit einem Phantombild nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Ein unbekannter Mann habe im Juni 2023 auf einer Straße in Ludwigslust vor den Augen dreier Mädchen sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen, teilte die Polizei mit. Der Mann sei circa 40 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß. Auffällig sei eine Tätowierung am Hals. Während der Tat habe er eine schwarze Lederjacke, eine dunkelblaue Jeans, eine grüne Basecap und eine rechteckige Brille getragen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung bei der Fahndung um Hilfe.

