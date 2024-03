Bergen (dpa/mv). Auf der Insel Rügen hat der Anbau eines Wohnhauses gebrannt. Der Bewohner wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.

In Boldevitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat in der Nacht zu Dienstag der Anbau eines Einfamilienhauses gebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hat der Gebäudeteil bereits komplett in Flammen gestanden, wie die Polizei mitteilte. Der Bewohner des Hauses wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Bewohner der benachbarten Wohnhäuser mussten evakuiert werden, konnten aber später wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Die Feuerwehr habe verhindern können, dass die Flammen vom Anbau auf das Hauptgebäude übergreifen. Der entstandene Schaden belaufe sich auf etwa 20 000 Euro. Die Feuerwehr war mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittle nun wegen der Brandursache.

