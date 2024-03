Dargen (dpa/mv). In Kachlin auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist in der Nacht zu Dienstag ein Doppelhaus abgebrannt. Der Polizei zufolge hat vermutlich die Eigentümerin einer Haushälfte den Brand verursacht, als sie in der Nacht den Ofen anheizen wollte. Die Frau sei mit leichten Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Bewohner der beiden anderen Parteien des Doppelhauses konnten sich eigenständig vor den Flammen in Sicherheit bringen.

In Kachlin auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist in der Nacht zu Dienstag ein Doppelhaus abgebrannt. Der Polizei zufolge hat vermutlich die Eigentümerin einer Haushälfte den Brand verursacht, als sie in der Nacht den Ofen anheizen wollte. Die Frau sei mit leichten Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Bewohner der beiden anderen Parteien des Doppelhauses konnten sich eigenständig vor den Flammen in Sicherheit bringen.

Den Angaben zufolge waren etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren vor Ort. Trotzdem habe ein Abbrennen des Hauses nicht verhindert werden können. Der Einsatz dauerte am Morgen zunächst an. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240319-99-386778/2 (dpa)