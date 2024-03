Waren (dpa/mv). Beim Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen bei Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 18-jährige Autofahrerin sei aus bislang unbekannter Ursache am Montagabend in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Auto eines 18-jährigen Fahrers und seiner 17-jährigen Beifahrerin zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Alle Beteiligten seien mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Die Bundesstraße 192 war für mehrere Stunden gesperrt.

Beim Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen bei Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 18-jährige Autofahrerin sei aus bislang unbekannter Ursache am Montagabend in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Auto eines 18-jährigen Fahrers und seiner 17-jährigen Beifahrerin zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Alle Beteiligten seien mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Die Bundesstraße 192 war für mehrere Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240319-99-386489/2 (dpa)