Neubrandenburg (dpa/mv). Seit Februar wird in Neubrandenburg im Fall um den getöteten Joel verhandelt. Die Verhandlungstage sind lang. Viele Zeugen kommen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu Wort, auch am Dienstag wieder.

Der Prozess um den getöteten sechsjährigen Joel wird am heutigen Dienstag in Neubrandenburg mit der Vernehmung weiterer Zeugen fortgesetzt. Nach Aussage eines Sprechers des Landgerichts Neubrandenburg sind für den sechsten Verhandlungstag acht Zeugen geladen unter anderem aus dem näheren Umfeld der Beteiligten.

In dem Prozess muss sich ein inzwischen 15-Jähriger wegen Totschlags verantworten. Im vergangenen September soll der damals 14-Jährige in der Gemeinde Pragsdorf bei Neubrandenburg Joel geschlagen und erstochen haben. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach dpa-Informationen schweigt der in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte bislang zu den Vorwürfen.

Die bisherigen Verhandlungstage waren mitunter lang. Das ergebe sich aus der Vielzahl der Zeugen, sagte der Gerichtssprecher. Nach derzeitigem Stand ist der letzte Termin für den 4. April angesetzt - und nicht, wie ursprünglich geplant, Ende März.

