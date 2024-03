Malchin (dpa/mv). Sie wollte zwischen Malchin und Basedow die Landesstraße 20 überqueren. Dabei wurde die 83 Jahre alte Radfahrerin von einem Auto erfasst. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Eine 83 Jahre alte Radfahrerin ist am Montag bei einem Verkehrsunfall zwischen Malchin und Basedow (Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte) ums Leben gekommen. Die Rentnerin habe mit ihrem Fahrrad die Landesstraße 20 überquert und sei dabei am Nachmittag vom Auto eines 66-Jährigen erfasst worden, teilte die Polizei mit. Die 83-Jährige sei trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer noch an der Unfallstelle gestorben. Der Autofahrer sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde den Angaben zufolge ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Sowohl die Radfahrerin als auch der Autofahrer stammten aus der Region. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 3500 Euro. Die Landesstraße war während des Rettungseinsatzes für etwa zwei Stunden gesperrt.

