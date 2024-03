Greifswald (dpa/lmv). Zukünftig sollen sich Paare in der Klosterruine Eldena in Greifswald das Ja-Wort geben könne. Erste Termine gibt es für Mai.

Paare können sich künftig in der Klosterruine Eldena in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) das Ja-Wort geben. Das teilte die Stadt Greifswald am Montag mit. Die Hansestadt will die Klosterruine neben dem historischen Trausaal im Rathaus als Ort für Hochzeiten anbieten. Die Stadt setzt damit einen Beschluss der Bürgerschaft um. Bei schlechtem Wetter können Trauungen laut der Stadt auch in der angrenzenden Klosterscheune durchgeführt werden. Die Umbaumaßnahmen seien kürzlich abgeschlossen worden, sodass eine „stimmige“ Alternative geboten werden könne.

Für Paare, die als eine der Ersten an der Klosterruine getraut werden möchten, steht der 4. oder der 11. Mai als Termin zur Auswahl. Weitere Termine gibt es laut der Stadt im Spätsommer.

© dpa-infocom, dpa:240318-99-381557/2 (dpa)