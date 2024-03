Stralsund (dpa/mv). Hacker-Angriff? Beim Stralsunder Meeresmuseum ist zumindest der Online-Verkauf von Tickets vorübergehend nicht mehr möglich.

Das Deutsche Meeresmuseum ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Der Online-Ticketshop sei momentan nicht erreichbar, Eintrittskarten seien ausschließlich an den Kassen und gegen Barzahlung erhältlich, teilte das Meeresmuseum am Montag mit. Auch Online-Anfragen könnten aktuell nicht bearbeitet werden. Die Standorte Ozeaneum und Natureum können im Rahmen der regulären Öffnungszeiten besucht werden. Zu dem Cyberangriff kam es laut Museum in der Nacht zum vergangenen Freitag.

