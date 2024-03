Schwerin (dpa/mv). Gedichte, Erzählungen, Romane, Bühnenstücke: MV-Autoren können ihre Werke für den 6. Literaturpreis des Landes einreichen. Wer ihn bekommt, entscheidet sich bei einer Live-Veranstaltung.

Der Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern wird in diesem Jahr zum sechsten Mal vergeben. Bis zum 1. Juni können Vorschläge eingereicht werden, wie der Literaturrat MV am Montag mitteilte. Bewerben dürfen sich demnach Autorinnen und Autoren aus Mecklenburg-Vorpommern oder mit einem Bezug zum Nordosten. Eine Jury werde bis zu fünf Finalisten auswählen, die bei der Veranstaltung zur Preisverleihung am 12. Oktober in Greifswald aus ihren Werken lesen sollen. Während der Veranstaltung werde die Gewinnerin oder der Gewinner gekürt. Neben dem Jurypreis sollen zwei Publikumspreise vergeben werden.

Der Hauptpreis umfasst den Angaben zufolge einen einmonatigen Arbeitsaufenthalt im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop mit einem Stipendium in Höhe von 3000 Euro. Außerdem seien mehrere Lesungen Teil des Pakets. Die Publikumspreise seien mit je 500 Euro dotiert. Eingereicht werden können Prosa, Dramatik und Lyrik, wie es hieß.

© dpa-infocom, dpa:240318-99-378247/2 (dpa)