Rostock (dpa/mv). Ob Schockanrufe oder Liebesbetrug - immer wieder liest man von großen Geldbeträgen, die Senioren an Betrüger verlieren. Nach Aussage eines Seniorensicherheitsberaters ist Einsamkeit ein Einfallstor.

Nach Aussage des Seniorensicherheitsberaters Siegmund Bruhn spielt Einsamkeit eine Rolle bei Betrugsversuchen etwa bei älteren Menschen. „Wenn man so in den eigenen vier Wänden sitzt, ist man anfällig“, sagte der ehemalige Polizeihauptkommissar nach einer Beratung in Rostock. Menschen suchten im Internet und über das Handy Kontakte und könnten dann Opfer etwa von „Love-Scamming“ werden, bei dem Betrüger Gefühle missbrauchen, um an Geld zu kommen. Erst kürzlich war ein Fall bekannt geworden, bei dem eine 57-Jährige aus der Nähe von Ribnitz-Damgarten rund 90.000 Euro verloren hat und mutmaßlich auch noch für Geldwäsche missbraucht wurde.

Seniorensicherheitsberater sollen dem Erfolg dieser und anderer Maschen durch Aufklärung entgegenwirken. Gestartet ist das Projekt vor zehn Jahren in Form eines Pilotprojekts des Landeskriminalamtes und des Landesseniorenbeirates. Die ehemaligen Polizisten klären ehrenamtlich in ihren jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten auf.

