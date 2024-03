Wendorf (dpa/mv). Beim Brand im unbewohnten Anbau eines Einfamilienhauses ist am Samstag in Wendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Sachschaden von rund 80.000 Euro entstanden. „Die vierköpfige Familie, welche sich zum Brandausbruch in dem Wohnbereich befand, blieb zum Glück unverletzt“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei dem Haus handele es sich um ein Wohnhaus mit anliegender Werkstatt und einem im Rohbau befindlichen Anbau. „Der Brand brach augenscheinlich in dem Rohbau aus und griff ebenfalls auf die anliegende Werkstatt über“, hieß es. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei geht aber nicht von Brandstiftung aus.

© dpa-infocom, dpa:240317-99-368947/2 (dpa)