Rostock (dpa/mv). Auf einem Parkplatz in Rostock haben in der Nacht zum Sonntag zwei Autos gebrannt. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der Einsatz war am späten Samstagabend gegen 22.50 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Vor Ort gab es demnach zunächst keine Hinweise auf einen technischen Defekt. Zwei Wracks wurden zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Auf einem Parkplatz in Rostock haben in der Nacht zum Sonntag zwei Autos gebrannt. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der Einsatz war am späten Samstagabend gegen 22.50 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Vor Ort gab es demnach zunächst keine Hinweise auf einen technischen Defekt. Zwei Wracks wurden zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:240317-99-368355/2 (dpa)